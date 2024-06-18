ارتفاع عدد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات إلى 17 قتيلًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الضحايا جراء قصف القوات الإسرائيلية 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، إلى 17 قتيلا وعدد من الإصابات.
ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.
وقصفت الطائرات الاسرائيلية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.
كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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