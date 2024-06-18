شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطنى من أهم الكيانات المجتمعية خلال العقود الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لم يقتصر على جمع أموال التبرعات على نحو سليم وإعادة توزيعها على المستحقين، من خلال بيانات دقيقة لكل الفئات الأولى بالرعاية لكنه أيضا إعادة فكرة العمل التطوعي من جديد والتى كانت غائبة عن المشهد طيلة العصور الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني من أهم الكيانات المجتمعية التى تعمل فى العمل الخيري خلال العقود الأخيرة، مشيدا بإطلاق التحالف أكبر منصة لضم كل شباب المتطوع فى مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، بعد أن أطلقوا برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023، وهو ما يؤكد جهود التحالف الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الطاقات والقدرات وتوجيهها فى إطارها السليم.

وأكد إبراهيم الديب، أن التحالف يسعى لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، والذي يبرهن على أن هذه التجربة تجربة وطنية وتريد تجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.