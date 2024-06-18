أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، لافتة الى ان "هوكشتاين تبلغ بأن انتهاء العمليات في رفح سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".
هذا ووصل صباح اليوم هوكشتاين إلى مطار بيروت الدولي في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين.
واستهل المبعوث الأميركي جولته بتل أبيب حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل التوجه إلى بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت هوكشتاين بأن انتهاء العمليات في رفح سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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