غانتس خلال لقائه هوكشتاين: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان بدأ ينفد

أعلن العضو السابق في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس، خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، أننا "ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية".

وأكد غانتس، أننا "سندعم أي تحرك فعال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية"، معتبراً أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

وكان قد أوضح متحدث باسم السفارة الأميركية، أن "هوكشتاين موجود في إسرائيل كجزء من جهود إدارة بايدن لمواصلة منع التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، بحسب ما نقلت عنه "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي، أن "حزب الله ينفذ هجمات متزايدة لكننا لم نر بعد مؤشرات على شنه حرباً كاملة على إسرائيل".

في حين أشارت الخارجية الأميركية إلى أن "هناك إطاراً دبلوماسياً نعتقد أنه يمكن التوصل إليه بين حزب الله واسرائيل لتفادي حرب واسعة".

ويرتقب وصول هوكشتاين اليوم الى بيروت بعد محادثاته أجراها في تل أبيب في مهمة تسابق التصعيد الميداني على الحدود الجنوبية.