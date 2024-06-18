هوكشتاين وصل الى بيروت صباح اليوم

وصل صباح اليوم الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى مطار بيروت الدولي في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين.
واستهل المبعوث الأميركي جولته بتل أبيب حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل التوجه إلى بيروت.
والعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مكتبه بالقدس، بالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين”.
وأضاف "شارك في الاجتماع أيضا وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء رومان جوفمان، ومستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية أوفير فالك، ونائبة رئيس البعثة في السفارة الأميركية في إسرائيل ستيفاني هاليت”.
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