مصادر النشرة: الكنيسة وكلت أحد الكهنة لتصفية رهبنة رسالة حياة ونقل ممتلكاتها كافة إلى البطريركية المارونية

أكّدت مصادر متابعة، لـ"النشرة"، أن الكنيسة قد وكّلت أحد الكهنة لتصفية رهبنة رسالة حياة ونقل ممتلكاتها واديارها وأراضيها كافة إلى البطريركية المارونية، حيث تقدّر قيمة الاموال غير المنقولة بأكثر من خمسين مليون دولار.

وتساءلت المصادر: "هل كان هذا هو السبب الأساس وراء افتعال المشاكل داخل رهبنة رسالة حياة؟".