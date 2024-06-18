"يديعوت أحرونوت": تقديرات أمنية بالتوصل خلال 3 أشهر لحل تكنولوجي لاعتراض مسيّرات "حزب الله"

تحدّثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، عن تقديرات أمنيّة بالتّوصّل خلال 3 أشهر إلى حلّ تكنولوجي لاعتراض مسيّرات "​حزب الله​"، مشيرةً إلى أنّ ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ منحت شيكًا مفتوحًا للصّناعات الدّفاعيّة لحلّ مشكلة مسيّرات الحزب.

وأوضحت الصّحيفة أنّ الجيش سيعيد نشر مدافع "فولكان" القديمة، وسيجري تحسينات على منظومة ​القبة الحديدية​ للتّعامل مع الجبهة الشّماليّة، لافتةً إلى أنّ المنظومة الأمنيّة تؤكّد أنّها لن تتمكّن من اعتراض مسيّرات "حزب الله" بشكل تام، رغم العمل على أيّ تحسينات.