"يديعوت أحرونوت": تقديرات أمنية بالتوصل خلال 3 أشهر لحل تكنولوجي لاعتراض مسيّرات "حزب الله"

تحدّثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، عن تقديرات أمنيّة بالتّوصّل خلال 3 أشهر إلى حلّ تكنولوجي لاعتراض مسيّرات "حزب الله"، مشيرةً إلى أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية منحت شيكًا مفتوحًا للصّناعات الدّفاعيّة لحلّ مشكلة مسيّرات الحزب.
وأوضحت الصّحيفة أنّ الجيش سيعيد نشر مدافع "فولكان" القديمة، وسيجري تحسينات على منظومة القبة الحديدية للتّعامل مع الجبهة الشّماليّة، لافتةً إلى أنّ المنظومة الأمنيّة تؤكّد أنّها لن تتمكّن من اعتراض مسيّرات "حزب الله" بشكل تام، رغم العمل على أيّ تحسينات.
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