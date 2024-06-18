رئيس الجمعية العاملية لاحياء التراث: اسرائيل استهدفت جامع مركبا الاثري الذي يعود تاريخه لاكثر من 1400 سنة

اشار رئيس الجمعية العاملية لاحياء التراث في الجنوب الشيخ قاسم المصري في تصريح له ان "العدو الإسرائيلي استهدف بقصفه على مركبا جامع البلدة الديني والاثري والمعماري والذي يعود تاريخه لاكثر من 1400 سنة كما ان القصف على بلدة الطيبة الحدودية استهدف جامع البلدة الديني والاثري والتراثي"، مؤكدا ان "إسرائيل تدمر التراث والتاريخ في المنطقة الحدودية الذي يحفظه القانون الدولي، مؤكدا اننا في الجمعية نعمل على توثيق هذه الاعتداءات على المواقع الدينية والتراثية في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي تمهيدا لتقديمها لوزارتي الثقافة والسياحة لانها أماكن اثرية ومواقع دينية سياحية".

وتابع :"لم يكتف العدو الإسرائيلي بتدمير المنازل والاقتصاد والسياحة والزراعة في المنطقة الجنوبية الحدودية بل امتدت ايديه الى الاعتداء على التراث والتاريخ الجنوبي والمعالم الثقافية والمكتبات العاملية والتي تحوي الكتب القديمة والمخطوطات من خلال الغارات على العديسة وميس الجبل والحوزة العلمية وحسينية الامام الرضا وحسينية أبا ذر والجبانة فيها والنادي الحسيني في حولا وجامع البلدة ودور العبادة والمقابر وجبانات بليدا كما الحقت غاراته الجوية اضرار بمقام النبي بن يامين الديني والتراثي والمعماري والتاريخي والذي يعود لمئة سنة في بلدة محيبيب وهو مزار ديني وسياحي يقصده الزوار من سوريا والعراق وجبل عامل" .

وأضاف :"يهدف العدو الى محو الاثار والقضاء على التراث الجنوبي الإسلامي والمسيحي بعد الحاقه الاضرار بكنيسة علما الشعب التراثية والدينية وهي مزار لاهالي البلدة والجوار فضلا عن أماكن عبادية في المنطقة ومكاتب ومخطوطات اثرية وثقافية وتراثية ودينية".