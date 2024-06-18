العربي الجديد عن مصادر دبلوماسي في سفارة أميركا: هوكشتاين يسعى لحل دبلوماسي يوقف اطلاق النار على الحدود

نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية في بيروت أن المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين "يسعى مع شركاء الولايات المتحدة للتوصل إلى حلّ دبلوماسي يوقف اطلاق النار على الحدود، إذ إن هناك قلقاً جدّياً من توسّع رقعة المواجهات، والتي ستؤثر على المنطقة ككلّ في حال حصولها"، مشدداً على أنّ "الولايات المتحدة يهمّها استقرار لبنان، وتجهد في سبيل تحقيق ذلك، ومبادرتها للتهدئة لا تزال قائمة، وهي تحث المسؤولين اللبنانيين على ضرورة العمل من أجل منع التصعيد، والتركيز أيضاً على إتمام الاستحقاقات الأساسية في البلاد والمطلوبة في الظرف الراهن الدقيق، على رأسها انتخاب رئيس للجمهورية".

ولفت المصدر إلى أنّ "الأولوية تبقى لوقف إطلاق النار في غزة، ولبنان، بما يسمح بعودة النازحين، لتنشط بعد ذلك المفاوضات لبحث الملف البري والنقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بما يحفظ الاستقرار ويثبته للمدى الطويل"، مشيراً إلى أنّ "الالتزام بالقرار 1701 ضروري، رغم أنه صعب الآن، وقد تكون هناك إعادة نظر به، ولكن من المهمّ أولاً وقف العمليات الحربية على طول الخط الأزرق، ومن ثم التطرق إلى ملفات أخرى بغاية الأهمية، منها أيضاً دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز انتشارها على الحدود بما يحفظ الاستقرار أيضاً".