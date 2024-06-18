قوى الأمن: توقيف شخص سرق شركة في الحازمية وحاول سرقة منزل في جسر الباشا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-5-7، أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ 5000 دولار أميركي، من داخل شركة في محلّة ​الحازمية​. وبالتّاريخ ذاته، ادّعى مواطن ضدّ مجهول بجرم محاولة سرقة من داخل منزله في محلّة ​جسر الباشا​- الحازمية".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت ​شعبة المعلومات​ إجراءاتها في موقعَي حصول السّرقة ومحاولة السّرقة، حيث تبيّن أنّ منفّذ العمليّتَين هو الشّخص ذاته"، مبيّنةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: "م. د." (مواليد عام 1981، لبناني)، مقيم في بلدة ​دير قوبل​، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2024-5-27، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في دير قوبل، وضبطت بحوزته سكينًا "ست طقات"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".