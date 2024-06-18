وهاب: أي هجوم على لبنان سيؤدي إلى إشتعال المنطقة وقد تكون هذه المعركة الأخيرة بنتائجها الرهيبة

اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق، وئام وهاب، في تصريح له الى ان "أي هجوم على لبنان سيؤدي إلى إشتعال المنطقة، وقد تكون هذه المعركة الأخيرة بنتائجها الرهيبة" .

وقبل أيام، كشف وهاب أن "أي حرب على لبنان سيشارك فيها كل دول المحور لأن الخط الأحمر هو هزيمة المقاومة والأميركي يعرف مخاطر ذلك".