اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق، وئام وهاب، في تصريح له الى ان "أي هجوم على لبنان سيؤدي إلى إشتعال المنطقة، وقد تكون هذه المعركة الأخيرة بنتائجها الرهيبة" .
وقبل أيام، كشف وهاب أن "أي حرب على لبنان سيشارك فيها كل دول المحور لأن الخط الأحمر هو هزيمة المقاومة والأميركي يعرف مخاطر ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أي هجوم على لبنان سيؤدي إلى إشتعال المنطقة وقد تكون هذه المعركة الأخيرة بنتائجها الرهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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