الناطق باسم "أنصار الله": مساندة أميركا لإسرائيل لارتكاب جرائم القرن في غزة إرهاب حقيقي

شدّد النّاطق الرّسمي باسم حركة "أنصار الله" اليمنيّة، محمد عبدالسلام، على أنّ "مساندة أميركا لإسرائيل لارتكاب جرائم القرن في غزة، تمثّل الإرهاب الحقيقي الّذي يشكّل خطرًا على العالم وتهديدًا جدّيًّا للسّلام العالمي".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "موقف اليمن بعمليّاته البحريّة، هو مساندة الضحيّة في مواجهة الجلّاد الأميركي والإسرائيلي"، داعيًا العالم إلى "الخروج من دائرة الصّمت، ورفع الصّوت في وجه أميركا لإيقاف إرهابها الدّموي الوحشي، بدعمها المفتوح والمفضوح لإسرائيل ضدّ قطاع صغير محاصَر ينتشر فيه الدّمار والدماء من كلّ الجهات".
وأكّد عبدالسّلام على أنّ "الإرهاب الأميركي يقوى على إشاعة الفوضى في العالم، ولكنّه لن يقوى على تطويع الأمم والشّعوب الحرّة المستعدّة للمواجهة والمتمسّكة بإرادة التحرّر والاستقلال".
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