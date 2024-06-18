وزير خارجية مالي: نرغب بتسريع وتقوية إمكانياتنا العسكرية بمساعدة روسيا

أكّد وزير خارجيّة مالي عبد الله ديوب، أنّ بلاده ترغب بتسريع تنفيذ خطّة لتعزيز قدراتها العسكريّة، بمساعدة روسيا، مشيرًا إلى أنّ حكومة بلاده تناقش مع الجانب الروسي برامج شراء المعدّات العسكريّة الرّوسيّة.

ولفت، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الرّوسيّة، تعليقًا على زيارة قام بها مؤخّرًا وفد روسي برئاسة نائب وزير الدّفاع، إلى العاصمة الماليّة باماكو، إلى أنّ هذه الزّيارة تعكس رغبة مالي في تسريع تنفيذ خطّة "بناء وتعزيز القدرات العسكريّة والدّفاعيّة الوطنيّة".

وركّز ديوب على أنّ "هذه الزّيارة تُعتبر بمثابة استمرار للحوار من أجل تعزيز الشّراكة العسكريّة الاستراتيجيّة بين بلدينا. ويقوم هذا التّعاون على تعزيز الإمكانات القتاليّة لقوات الدّفاع والأمن في مالي، من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وكذلك برنامج شراء المعدات العسكرية".

يُذكر أنّ في أيّار الماضي، أعلن وزير الطّاقة المالي بينتو كامارا أنّ سلطات بلاده باشرت بالتّعاون مع حكومة روسيا، في بناء أكبر محطّة للطّاقة الشمسيّة في غرب إفريقيا.