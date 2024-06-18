البيت الأبيض ندد بنشر مقاطع فيديو تستهزئ ببايدن: "هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين"

نددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، بـ"نشر المعسكر المحافظ مقاطع فيديو من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن"، لافتةً الى أن "المشاهد تم اقتطاعها والتلاعب بها".

ولفتت بيار، خلال إيجازها الصحافي اليومي، الى أن "مقاطع فيديو زائفة رخيصة"، معتبرةً أن"هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين".

وجاء ذلك ردا على ما بثته في الأيام الأخيرة بعض وسائل إعلام ، ولا سيما صحيفة "نيويورك بوست"، وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة تظهر الرئيس الأميركي شارد الذهن ومرتبكا وهو يشاهد عرضا للقفز بالمظلات مع قادة آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا.

ولأوضحت أن "جو بايدن ابتعد عمدا عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين، وهو ما يظهر من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلا"، مضيفةً "كان الرئيس يستمع إلى الموسيقى ولم يكن يرقص. معذرة، لم أكن أعلم أن عدم الرقص مؤشر على مشكلة صحية".

كذلك تم تداول مقاطع أخرى يظهر فيها بايدن وهو يبدو تائها على المسرح، قبل أن يمسك باراك أوباما معصمه ويوجهه نحو المخرج.