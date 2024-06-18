نجل بايدن طالب بإعادة محاكمته في قضية انتهاك قواعد حيازة الأسلحة

ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الرّوسيّة، أنّ نجل الرّئيس الأميركي جو بايدن، ​هانتر بايدن​ طالب بإعادة المحاكمة في قضيّة انتهاك قواعد حيازة الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المحكمة المعنيّة بقضيّة هانتر، نشرت وثيقةً حول ذلك في قاعدة بياناتها، وتمّ حذفها في وقت لاحق، موضحةً أنّ بحسب الوثيقة، فإنّ "دفاع بايدن الابن يثبت أنّ المحكمة الجزئيّة، الّتي أدانته في التّهم الثّلاث، لم تكن لديها الصّلاحيّات اللّازمة عند تشكيل هيئة المحلّفين والنّظر في القضيّة أثناء الاستئناف في الدّرجة الأعلى"، وبناءً على ذلك "يطالب هانتر بايدن بمحاكمة جديدة".

وكانت قد أدانت هيئة محلّفين فيدراليّة الأسبوع الماضي، هانتر بايدن بتهم تتعلّق بحيازته سلاحًا ناريًّا خلافًا للقانون في عام 2018 عندما كان مدمنًا على المخدرات، حيث أخفى إدمانه أثناء شراء المسدّس. وركّزت محاكمته الّتي استمرّت أسبوعًا، بشكل كبير على إدمانه السّابق للكوكايين، وتضمّنت شهادات من عائلته وأصدقائه وشركائه السّابقين.

ويواجه نجل الرّئيس الأميركي عقوبة السّجن بحدّ أقصى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار.