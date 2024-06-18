البيت الأبيض: سنراقب عن كثب زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

أشار منسّق الاتصالات الاستراتيجيّة في ​البيت الأبيض​ جون كيربي، إلى أنّ السّلطات الأميركيّة ستراقب عن كثب الزّيارة الرّسميّة الّتي سيقوم بها الرّئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى بيونغ يانغ.

وكان قد أفاد المكتب الصّحفي للكرملين أمس الإثنين، بأنّ بوتين سيقوم بزيارة دولة وديّة إلى كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 حزيران الحالي.

هذا وأكّد مساعد الرّئيس الرّوسي يوري أوشاكوف، أنّه من المُنتظر توقيع اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة شاملة بين روسيا وكوريا الشّماليّة، عقب زيارة بوتين، الّذي سيناقش مع الزّعيم الكوري الشّمالي كيم جونغ أون مجموعة من المواضيع، بما في ذلك آفاق العلاقات والاقتصاد والأمن.