بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقال لصحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في كوريا الشمالية، أن "روسيا وكوريا الشمالية، تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".

ولفت بوتين، الى أن "زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل".

ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام، في الفترة من 18 إلى 20 حزيران الجاري.

وكان السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، قد أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، إلى بيونغ يانغ، جارية.