12 قتيلًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار في السلفادور وغواتيمالا والإكوادور

كشف رئيس الدّفاع المدني في ​السلفادور​، لويس أمايا، عن مقتل خمسة أشخاص، نتيجة انهيار أرضي تسبّبت به الأمطار الغزيرة في منطقة تاكوبا الغربيّة، مشيرًا إلى أنّ أربعة أشخاص آخرين فارقوا الحياة في الفيضانات والانهيارات الأرضيّة الّتي وقعت بين الجمعة والأحد الماضيَين.

وفي ​غواتيمالا​، أفادت السّلطات بأنّ امرأةً تبلغ 59 عامًا ورجلًا يبلغ 68 عامًا، قُتلا في قرية تشاكايا في بلدية ساكابولاس الغربيّة، عندما انهار جدار عليهما.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي في ​الإكوادور​ من ستّة إلى سبعة أشخاص والجرحى إلى 22.

وكان قد وافق الكونغرس في السلفادور الأحد، على إعلان حالة الطّوارئ لتسهيل تعبئة الموارد.

مع الإشارة إلى أنّ موسم الأمطار يتسبّب كلّ عام بموت العشرات في أميركا الوسطى، إضافةً إلى ما يخلّفه من أضرار جسيمة في البنية التّحتيّة.