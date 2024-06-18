الدفاع الروسية أعلنت بدء مناورات بحرية في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "بدء مناورات بحرية في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات مضادة للغواصات وللضربات الجوية".

وأوضحت الوزارة، أن "هذه المناورات التي يشارك فيها حوالى 40 زورقا وقاربا وسفينة بالإضافة إلى نحو 20 طائرة ومروحية تستمر من 18 إلى 28 حزيران في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وأوخوتسك في أقصى الشرق الروسي".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في مراحل مختلفة، سيقوم البحارة بتدريبات على عمليات مضادة للغواصات وعلى الضربات الصاروخية ضد مجموعات من سفن عدو تقليدي وصد هجمات مسيّرة جوية وبحرية".

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته لكوريا الشمالية بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ اللتين تجمعهما "روابط الأخوة الراسخة لرفاق السلاح" بحسب ما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.