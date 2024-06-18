مصدر لـ"سبوتنيك": مرتزقة فرنسيون وصلوا إلى ميناء أوديسا على متن 3 قوارب

كشف مصدر عسكري في تنسيقيّات العمل السّرّي بمقاطعة ​أوديسا​، لوكالة "سبوتنيك" الرّوسيّة، أنّ "نحو 60 مرتزقًا يتحدّثون الفرنسيّة، وصلوا إلى ميناء أوديسا على متن ثلاثة قوارب، وكانوا مسلّحين ومجهّزين وتواصلوا مع بعضهم بعضًا باللّغة الفرنسيّة".

ولفت إلى أنّه "تمّ رصد هؤلاء المرتزقة في الميناء يوم 9 حزيران الحالي"، موضحًا أنّ "بعد وصولهم إلى ميناء أوديسا، انتشر هؤلاء العسكريّون الأجانب في جميع أنحاء المدينة، محاولين عدم مغادرة أماكن إقامتهم، وتجنّب أي اتصال مع السكان المحليّين بكلّ الطّرق الممكنة".