وفاة 9 أشخاص بحريق اندلع في مستشفى بشمال إيران

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، عن "وفاة 9 أشخاص جراء حريق اندلق في مستشفى في مدينة رشت عاصمة محافظة غيلان"، مؤكداً أنه "فُتح تحقيق لتحديد سببه".
ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب التلفزيون الإيراني.
وفي تشرين الثاني 2023، دمّر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا. وفي حزيران 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة في شمال طهران إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.
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