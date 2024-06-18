قائد الجيش التقى هوكشتاين وبحثا التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الموفد الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

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