مولوي من سفارة لبنان في باريس: الاستثمار في الأمن هو المدخل لكل استقرار اقتصادي ومالي وإنمائي

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي خلال تلبيته دعوة القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان، الى أن "الوحدة الوطنية هي الاساس في مقاربة اي موضوع".

وإذ لفت إلى "الحرص على ضرورة تمتين الروابط حول القضايا التي يلتقي حولها اللبنانيون والتي تشكل المدخل الرئيسي في معالجة المواضيع الخلافية وايجاد الحلول لها"، شدد على ان "وحدة الموقف اللبناني تمثلت في الالتقاء والتفاهم على معالجة ملف النزوح السوري".

هذا وتطرق مولوي الى الاوضاع في لبنان لاسيما في الجنوب وضرورة السعي الحثيث لإبعاد كأس توسع الحرب، معتبرا "ان ما يجري في الجنوب يؤلم كل لبناني وكل صاحب ضمير في العالم".

وحول الأوضاع الامنية في لبنان عشية موسم الصيف، أعرب مولوي عن حرصه دعوة جميع اللبنانيين في الاغتراب الى قضاء عطلة فصل الصيف في الربوع اللبنانية، مؤكدا ان "الاستثمار في الأمن هو المدخل لكل استقرار اقتصادي ومالي وإنمائي".