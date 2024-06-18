إشكال بين شبان سوريين على كورنيش الغازية وسقوط عدد من الجرحى

أصيب 5 شبان سوريين بجروح في اشكال وقع في ما بينهم، منتصف ليل أمس، على كورنيش الغازية – جنوب مدينة - صيدا، على خلفية كلام وجهه أحدهم إلى فتاة سورية كانت في المكان .
وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" نفت شرطة لبلدية الغازية، أن يكون لأي شخص لبناني علاقة بالإشكال، بعدما انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي أن الإشكال حصل بين لبنانيين وسوريين .
ونقل الجرحى إلى مستشفى الراعي القريب من مكان الإشكال.
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