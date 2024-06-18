إشكال بين شبان سوريين على كورنيش الغازية وسقوط عدد من الجرحى

أصيب 5 شبان سوريين بجروح في اشكال وقع في ما بينهم، منتصف ليل أمس، على كورنيش الغازية – جنوب مدينة - صيدا، على خلفية كلام وجهه أحدهم إلى فتاة سورية كانت في المكان .

وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" نفت شرطة لبلدية الغازية، أن يكون لأي شخص لبناني علاقة بالإشكال، بعدما انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي أن الإشكال حصل بين لبنانيين وسوريين .

ونقل الجرحى إلى مستشفى الراعي القريب من مكان الإشكال.