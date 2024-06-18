الراعي يلتقي وفدًا من "الجمهورية القوية" في هذه الأثناء في بكركي

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في هذه الأثناء في الصّرح البطريركي في بكركي، وفدًا من تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، يضمّ النّائبين شوقي الدكاش وزياد الحواط، رئيس مكتب التّواصل مع المرجعيّات الرّوحيّة أنطوان مراد، ورئيس مصلحة القطاع العام في حزب "القوّات اللّبنانيّة" جوزف عبدو.

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