معلومات الجديد: هوكشتاين يحمل معه في جولته رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة من الرسائل الماضية

افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين يحمل معه في جولته رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة من الرسائل الماضية بضرورة لتفاوض ووقف إطلاق النار على الحدود والا فإن التصعيد سيصبح حتمياً".

يذكر أن هوكشتاين التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة قبل توجهه الى عين التينة واللقاء دام لنصف ساعة.