أكّد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أنّ "وقف إطلاق النّار في قطاع غزة ينهي الحرب ويفتح المجال للحلول الدّبلوماسيّة، وهذا قد يضع أيضًا حدًّا للنّزاع على طول الخط الأزرق".

كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين: النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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