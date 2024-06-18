زيمبابوي تعلن استعدادها للانضمام إلى مجموعة بريكس

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الدفاع في زيمبابوي أبا موشينغوري كاشيري استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال موشينغوري كاشيري على هامش المنتدى الدولي المشترك بين الأحزاب في شكل "بريكس والدول الشريكة" بعنوان "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب"، في فلاديفوستوك: "زيمبابوي مستعدة للانضمام إلى مجموعة بريكس التي توفر ظروفا بديلة مواتية للتجارة الحرة مع الدول الأخرى".

وأضاف: "يعتمد نموذج بريكس على علاقات فريدة تسعى لتحقيق أهداف عدم الانحياز، والتي سمحت ليس فقط بالتغلب على القيود الأيديولوجية، ولكنها تساهم أيضا في النمو الاقتصادي القائم على الاحترام المتبادل والتقدم المشترك والازدهار. زيمبابوي مثل العديد من البلدان الأخرى الممثلة هنا، واثقة من قدرة مجموعة بريكس على مقاومة هيمنة القوى الغربية، وتحدي محاولاتها لاتخاذ القرارات بمفردها وتعزيز أجندة عالمية أكثر توازنا".

وفقا له، تقوم دول المجموعة بإنشاء آلية فعالة لتطوير العلاقات بين دول الأغلبية العالمية، وشدد الوزير على أن "الأمن غير القابل للتجزئة وهو المبدأ الرئيسي لبناء سلام حقيقي ودائم على هذا الكوكب".

وأعرب موشينغوري كاشيري عن امتنان بلاده لروسيا لمساعدتها في مجال الدفاع والأمن.

وفي مطلع العام الجاري باتت "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.