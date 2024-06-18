حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام

ياسر رشاد - القاهرة -

قال أمين سر حركة فتح في هولندا زايد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام والأمن والأمان؛ على خلفية انتهاكه للقانون الدولي والقانون الإنساني في قطاع غزة.

وشدد تيم -في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء- على أن نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم يحقق شيئا سوى خروجه عن القانون الدولي وارتكابه حرب إبادة حقيقية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الزيارات الأمريكية المتتالية إلى إسرائيل هي محاولة من واشنطن لعدم توسيع مجال الحرب خصوصا في شمال فلسطين.

وحول تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفث، بأن القصف الإسرائيلي على غزة حوَّل القطاع إلى "جحيم على الأرض"؛ قال إن" إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية واعتمدت سياسة التجويع وإغلاق المعابر وارتكاب المجازر، وهناك تصريحات كثيرة ووثائق وتقارير وأدلة من منظمات عدة تؤكد ذلك؛ لذا يجب تطبيق واحترام القانون الإنساني والقانون الدولي بشكل واضح".

أونروا: استمرار تعليق واشنطن للتمويل يعيق عمليات الإغاثة في غزة

أكدت مديرة إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إيناس حمدان، أن استمرار تعليق الولايات المتحدة للتمويل يعيق عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن قرار المالية للمنظمة يتم اتخاذها بشكل شهري بسبب صعوبة التمويل.

وقالت مديرة إعلام (أونروا) -في اتصال هاتفي لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إنه رغم عودة عدد من المانحين لتمويل المنظمة الأممية، إلا أن استمرار تعليق الولايات المتحدة أكبر المانحين للتمويل ما يزال يشكل عائقا كبيرا أمام مواصلة عمليات الإغاثة في قطاع غزة.

كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير الماضي وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

في اليوم الـ256 من العدوان.. 17 شهيدا فى قصف للاحتلال وسط وجنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، انتشلت طواقم الاسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.