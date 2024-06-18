وزيرة البيئة: المحميات تعمل بكامل طاقتها لتوفير تجربة سياحية مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

نفذت محميات البحر الأحمر حملات تفتيشية ودوريات بحرية بنطاق جزر البحر الأحمر ومحمية وادي الجمال للتأكد من سلامة الأوضاع البيئية بها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الأوضاع البيئية بالمحميات وجاهزيتها خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن الحملات استهدفت متابعة إجراءات الاستخدامات الطبيعية لرواد الشواطيء والتزام الرحلات السياحية بالتعليمات الخاصة بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية، كذلك الالتزام بالحفاظ علي البيئة البحرية وعدم إلقاء بواقى الطعام أو ملوثات في مياه البحر وتجميع المخلفات وإلقاءها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحملات شملت مناطق شاطىء عام ٤، وشاطئ العائلات ٢، وشاطىء النادي الاجتماعي، حيث تم التأكد من وجود المنقذين وتنفيذ كافة التعليمات باستخدام الشواطي ووجود وسائل الإنقاذ والدعم مع إلتزام الجميع بالتواجد في المنطقة الشاطئية فقط، مع عدم وجود أية مخالفات.

كما أضافت أن محمية وادي الجمال شهدت متابعة ساحلية دقيقة حيث قامت بعمل دوريات وذلك للاطمئنان علي عدم وجود تجاوزات علي ساحل المحمية حيث تم ضبط مخالفة صيد داخل المحمية وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك تم الاطمئنان علي حالة اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية للزوار وسلامتها وقدرة الزوار علي التعرف علي معالم الأماكن السياحية المهمة بالمحمية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى زيادة أعداد الزوار في الرحلات البحرية خلال ثاني أيام اجازة العيد بالمقارنة باليوم الأول، حيث تم تسجيل ١٠٧ رحلة بحرية لمختلف الجنسيات سواء العربية والأجنبية، كذلك توافد أعداد أكبر من الزوار المصريين خلال ثاني ايام العيد بمحمية وادي الجمال.

وشددت على تواجد باحثي البيئة والمراقبين بالمحميات للوقوف علي اي مشكلات عن قرب ومساعدة الزوار في الاستمتاع بالأجواء لقضاء وقت ممتع أثناء زيارة المحميات الطبيعية.

يُذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتوفير تجربة سياحية مميزة وفريدة يمتزج فيها الاستمتاع مع الطبيعة الخلابة على اختلاف أنواعها بمصر.