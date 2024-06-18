الحرارة تصل لـ45 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وأهم الظواهر حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تراجعت منذ أمس الاثنين وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، حيث يرجع ذلك إلى نشاط الرياح التي تعمل على تلطيف الأجواء، والحد من أشعة الشمس.

وأضافت غانم أن طقس خلال الفترة الحالية يكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "الطقس شديد الحرارة مستمر معنا حيث تسجل الحرارة على المناطق الجنوبية 45 درجة، والقاهرة 38 درجة حتى 39 درجة".

وأشارت إلى أنه مع دخول فترات الليل يحدث انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، إذ تصل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 24 إلى 25 درجة، مع وجود نشاط للرياح، ما يساعد على الأجواء المعتدلة.

وأرجعت سبب استمرار الطقس شديد الحرارة إلى تأثر البلاد بالكتل الصحراوية الساخنة القادمة من المناطق الصحراوية جنوب وغرب البلاد، وستظل مؤثرة على محافظات وسط جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.