هنادي بري أصدرت تعميما بالسماح لطلاب الجنوب الالتحاق بأي مركز امتحانات

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري تعميما حول السماح للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطيه، الالتحاق بمركز امتحانات غير الموجود على بطاقة ترشيحهم.

وجاء في التعميم : "لما كان الوضع الأمني في محافظتي الجنوب والنبطيه، قد اجبر الكثير من المواطنين على النزوح من قراهم، وتمكينًا للطلاب المسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة من الخضوع للامتحانات الرسمية للعام 2024، بخاصّة النازحون منهم الى مناطق لبنانية أخرى، يُطلب من كافّة رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية التي تُجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني السماح للطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية والذين كانوا مسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة في كلّ من محافظة الجنوب والنبطيه، الدخول الى أيّ مركز امتحان آخر، والخضوع للامتحانات الرسمية فيه، على أن يُصار الى ابلاغ مصلحة المراقبة والامتحانات بذلك فورًا، على توضع مسابقات هؤلاء الطلاب في مغلّف خاصّ، يُكتب عليه اسم المركز الأساسي المفترض خضوع الطلاب للامتحانات الرسمية فيه".