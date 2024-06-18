غدعون ساعر: حكومة نتانياهو عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب ويجب استبدالها

نقلت صحيفة "معاريف" عن عضو الكنيست غدعون ساعر تأكيده أن "حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب ويجب استبدالها". وشدد ساعر على ان "القانون الحاخامي فضيحة غير مسبوقة تشير لدرجة الانفصال بين الحكومة والائتلاف"، معتبرا ان "اسرائيل بحاجة لجيش كبير وقوي لكن الحكومة تعمل على تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية".

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