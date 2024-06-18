الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الصراعات العالمية ارتفع 72 % عام 2023

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "ارتفاع عدد القتلى المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم 72 في المئة العام الماضي"، معربا عن "قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا".

وأوضح تورك، في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ان "البيانات تشير إلى أن نسبة النساء اللواتي قتلن عام 2023 تضاعفت ونسبة الأطفال ازدادت ثلاث مرات".