الصحة بغزة: إسرائيل ارتكبت 3 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 37,372 شهيدا و85,452 من المصابين منذ 7 تشرين الأول"، مؤكدةً ان "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 25 شهيدا و80 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع "عدد الضحايا جراء قصف القوات الإسرائيلية 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، إلى 17 شهيداً وعدد من الإصابات".

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن "طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى إستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح".

وقصفت الطائرات الاسرائيلية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.

كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.