الهند: تشديد الأمن بأحد المطارات إثر تهديد بوجود قنبلة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت السلطات الهندية تشديد القيود الأمنية في مطار بولاية "بيهار" على خلفية ورود تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية أن مدير مطار "لوك ناياك جايابراكاش" تلقى رسالة بريد إلكتروني تفيد بوجود قنبلة مما نتج عنه حالة من الذعر فتم تشديد الإجراءات الأمنية اليوم "الثلاثاء" على إثرها،

ولا زالت السلطات تحقق وتجري عمليات بحث وتفتيش على خلفية التهديد.

وكان مطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة "نيودلهي" قد تلقى رسالة تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة،وتبين لاحقا عدم صحة التهديد.