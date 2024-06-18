وفاة 6 حجاج من الأردن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم السبت 15 يونيو 2024، وفاة 6 من حجاج المملكة إثر إصابتهم بضربات شمس.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع مع السلطات السعودية إجراءات نقل الجثامين أو دفنها هناك.

وأفاد البيان: "تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، اليوم (السبت)، إثر إصابتهم بضربة شمس".

وأكد أن الوزارة والقنصلية العامة للمملكة في جدة تتابعان مع السلطات السعودية المختصة "إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة في أسرع وقت ممكن".

وأوضح البيان، أن الحجاج الستة من "خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".

ودعا جميع المواطنين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة"، مقدما أرقاماً لذلك.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، مساء السبت، إلى مشعر مزدلفة غربي السعودية، في ثالث محطات مناسك الحج بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم بتلك المناسك.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ"الانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

المصدر : وكالات