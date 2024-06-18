مبعوث الرئيس الأمريكي: مقترح الصفقة يتضمن بند إنهاء الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط عاموس هوكستين، اليوم الثلاثاء، إن مقترح الصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قطاع غزة تتضمن بند إنهاء الحرب في غزة.

جاءت كلمة هوكستين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والذي أكد خلاله أن محادثاته في بيروت وإسرائيل تهدف إلى تجنب مزيد من التصعيدات في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للحرب.

وأفاد هوكستين، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا على رغبة الولايات المتحدة في تجنب "حرب أكبر" على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وحذر هوكستين، من خطورة الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على ضرورة التوصل لحل حاسم بشأن النزاع الذي استمر "وقتًا طويلًا".

كما طالب المبعوث الأمريكي، حركة حماس بقبول الاتفاق الذي تقدم به الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة.