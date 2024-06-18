وفاة 9 أشخاص جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في جنوب الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عنها حول مدينة ماوزو بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، كما لقي أربعة آخرون حتفهم في مدينة ووبينج بمقاطعة فوجيان في جنوب شرق الصين، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الصيني اليوم الثلاثاء.

كما انقطع الاتصال بـ 15 شخصا، وحاصرت المياه والطين 13 آخرين في مدينة ماوزو. وفي مدينة فوجيان، أصبح شخصان في عداد المفقودين جراء هطول أمطار غزيرة في جنوب البلاد منذ نهاية الأسبوع.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة شينجيانج غربي الصين، وهي أكبر منطقة في الصين من حيث المساحة، في حدوث انهيارات أرضية في منطقة جبلية قرب العاصمة أورومتشي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون الصيني الحكومي والإنترنت تدفق الطين عبر القرى، مما أدى إلى تدمير المنازل والشوارع. وغمرت المياه مساحات شاسعة حيث فاضت الأنهار على ضفافها.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على مقاطعات قوانجدونج وهونان وجيانجشي وقوانجشي.

وتشهد المقاطعات الجنوبية في الصين أمطارا غزيرة، فيما تتعرض المناطق الشمالية حول بكين وتيانجين ومقاطعة هيبي لموجة حارة حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.