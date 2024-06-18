جدعون ساعر: حكومة نتنياهو عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، باستبدال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أسرع وقت، قائلًا إن الحكومة عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وندد ساعر بفشل الحكومة، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والمؤسسة العسكرية، قائلًا إن "القانون الحاخامي فضيحة غير مسبوقة تشير لدرجة الانفصال بين الحكومة والائتلاف.

وصرح ساعر، أن إسرائيل تحتاج بشكل ملح في الوقت الحالي إلى جيش كبير وقوي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في تمرير قانون يضمن ليهود الحريديم التهرب من الخدمة العسكرية.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تمرير قانون من شأنه الإبقاء على الوضع الحالي ليهود الحريديم، والذين يحصلون على إعفاءات من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.