اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي في بيان انه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات وبتاريخ 13-6-2024، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في سريّة قوى الأمن الداخلي من إحباط عملية تهريب كميّة /6,416/ كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية.
واضافت ان كمية الحشيش كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة، وتدعى ف. م. (مواليد عام 1998، مصرية).
وجرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مسافرة مصرية في المطار حاولت تهريب كمية من حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.