أمين عام الناتو: انتصار بوتين في أوكرانيا يعني انتصار الصين وكوريا الشمالية وإيران

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "الطريقة الوحيدة لإنهاء حرب أوكرانيا هي أن يدرك بوتين أنه لن يحقق النصر بالميدان"، معتبراً أن "انتصار بوتين في أوكرانيا يعني انتصار الصين وكوريا الشمالية وإيران".

وكان قد شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، على "عدم وجود تهديد عسكري وشيك من روسيا لدول الحلف".

ولفت ستولتنبرغ، الى أنه "طالما أننا لا نترك مجالاً لسوء الفهم أو التقييمات الخاطئة في موسكو أو عواصم أخرى لدول يمكن أن تهاجمنا، ليس هناك تهديد عسكري وشيك لدول حلف شمال الأطلسي".

وأتت هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين موسكو والغرب، مع إعلان دول حلف شمال الأطلسي تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ مطلع العام 2022.