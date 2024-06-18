هاشم: للترفع عن الاخطاء السطحية والعمل على وحدة الموقف الداخلي الوطني في قرانا وبلداتنا

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "الاولوية في الجنوب على امتداد مساحته مواجهة العدوان الاسرائيلي وخطره الدائم على الجنوب ولبنان وبكل الوسائل المتاحة وخاصة الابقاء على قيم ومفاهيم الحياة لإفشال مخططات العدو الصهيوني".

ولفت هاشم، خلال رعايته ومفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي لمصالحة عائلتين، الى أنه "في الوقت الذي يفترض بنا جميعا ان نعمل على وحدة الموقف الداخلي الوطني في قرانا وبلداتنا نرى بعض الشباب المتهور غير المسؤول يفتعل بعض الاشكاليات التافهة".

وأكد أن "الاهتمام الاساسي يجب ان ينصب على الاخطار التي تحدق بوطننا وجنوبنا بسبب العدوان الصهيوني المستمر والذي قد يستغل اي ثغرة لتخريب الواقع الداخلي، وما علينا في هذه الظروف الصعبة الا الاقلاع عن بعض الصغائر والترفع عن الاخطاء السطحية ولانقحم مجتمعنا الصغير والكبير نشغله باختلافات صبيانية".

بدوره، اعتبر دلي ان "المطلوب في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والجنوب على وجه الخصوص الاقلاع عن اي فعل يثير التوترات والخلافات مهما كان حجمها ونوعها ويكفينا ان العدو الصهيوني يستمر في عدوانه علينا فهل نزيد من حجم المآسي ام المطلوب الانتباه لبعض التصرفات الطائشة لان نهج التكافل والتضامن بين ابناء القرى والبلدا هو بمثابة رد على العدو وهمجيته".