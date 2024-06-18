زلزال قوي يضرب بيرو

وذكر المعهد أن الهزات سجلت عند الساعة 05.22 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 126 كيلومتراً، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

محمد يوسف

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