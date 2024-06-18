رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل السعي من أجل عودة الاستقرار لحدودنا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان لن تثنيه عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة في المنطقة وعلى حدوده.

وأضاف ميقاتي خلال اجتماعه، بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوكستين، إن لبنان سيواصل السعي من أجل وقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد ميقاتي، أن لبنان لا يسعى إلى التصعيد، مشيرًا إلى أن المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على سيادة لبنان وعودة الهدوء والأمن إلى حدوده الجنوبية.

وقال ميقاتي، إن إسرائيل ترتكب أعمال قتل وعنف ممنهج في جنوبي لبنان من خلال الانتهاكات والهجمات اليومية لأراضيه.