بعد الطعن على قانون يوسع صلاحياته.. بن غفير يوبخ محاميه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، يوبخ محاميه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن طلب منهم تمثيل نفسه خلال جلسة النظر في طعون على قانون يمنحه صلاحيات عليا على في جهاز الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن القانون الذي يسعى بن جفير لتمريره، يشمل توسيع صلاحياته لمنحه السلطة العليا على الشرطة وتحقيقاتها.

ويتهم الوزير اليميني المتطرف قائد الشرطة كوبي شبتاي والمستشارة القضائية للحكومة، بالتآمر عليه من أجل تقليص صلاحياته داخل الوزارة.

ويمنح القانون الذي يتم النظر فيه، لبن جفير صلاحيات واسعة على جهاز الشرطة ومفتشها من خلال إلحاقهم بديوان وزارة الأمن القومي.