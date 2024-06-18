بينهم امرأة.. بوتين يعين 3 نواب جدد لوزير الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاثة نواب جدد لوزير الدفاع الروسي، من بينهم امرأة يعتقد أنها من أقاربه البعيدين .

وستتولى آنا تسيفيليفا مسؤولية بناء المساكن والتامين الاجتماعي لأفراد القوات المسلحة.

ويذكر أن بافيل فرادكوف أحد النواب الجدد ، هو نجل مدير الاستخبارات ورئيس الوزراء السابق ميخائيل فرادكوف. ومن المقرر أن يتولى فرادكوف الابن مسؤولية إدارة ممتلكات الجيش وأصوله.

كذلك، تم تعيين نائب وزير المالية السابق، ليونيد جورين، نائبا أول لوزير الدفاع بموجب مرسوم رئاسي.

ووفقا لما توصلت إليه وسائل الإعلام الروسية، فإن تسيفيليفا، البالغة من العمر 52 عاما، هي ابنة أحد أقارب الرئيس الروسي، وزوجها هو وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، ويمتلكان معا شركة فحم كبيرة.

وتم إدراج كلا من تسيفيليفا وزوجها على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى لأنهما استفادا من قربهما من الحكومة الروسية.

وترأست تسيفيليفا مؤخرا صندوقا حكوميا لدعم الجنود المشاركين في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تسيفيليفا وجهت الشكر لبوتين، في منشور لها عبر تطبيق تليجرام، على الثقة والمسؤولية التي أولاها لها.

وفي بداية فترة ولايته الجديدة في مايو الماضي، أقال بوتين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي خدم لفترة طويلة. ويجري التحقيق مع العديد من الرجال المقربين من شويجو بتهمة الفساد. وعين الرئيس الروسي الخبير الاقتصادي ألكسندر بيلوسوف وزيرا جديدا للدفاع.

وأشار خبراء مستقلون إلى أن نواب وزير الدفاع الجدد ليسوا جزءا من فريق بيلوسوف، بل ينتمون إلى الدائرة المباشرة لبوتين، حسبما ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية.

وقال الخبير الاقتصادي كونستانتين سونين، عبر موقع إكس، أن بوتين "ضاعف من اعتماده على الموالين له الذين لا يتمتعون بخبرة فنية أو تجربة في المناصب الحكومية ذات الصلة."