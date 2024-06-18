شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. استمرار مبادرة توزيع لحوم الأضاحى لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل جمعية الأورمان، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في إدخال البهجة على الأسر المصرية الأكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على مستوى محافظات الجمهورية.

ولليوم الثالث تستمر جهود جمعية الأورمان، في تحضير وتجهيز الأضاحي وتوزيعها على أهالينا في محافظة البحيرة.

وقامت جمعية الأورمان، كأحد أعضاء التحالف الوطني، بتنفيذ مرحلة التعبئة والتغليف للحوم الأضاحي في محافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والمحتاجة.



فحص الأضاحي

ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من معاناة هذه الأسر، ونشر روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.



لحوم الأضاحي

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدوره في دعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي، وإعلاء قيم العطاء والإحسان بين أفراد المجتمع.



رؤوس الماشية

الجدير بالذكر أن مؤسسة الأورمان مستمرة على مدار ٤ أيام عيد الاضحى في تجهيز وتوزيع الأضاحي في كل ربوع الجمهورية حرصًا على الوصول لكل أهلنا المتعففين على مستوى الجمهورية.



تجهيزات لحوم الأضاحى

وفي السياق ذاته، واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت أمانة التحالف بمحافظة الاقصر فعالياتها بالقرى وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا.