اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها قصفت قوات الجيش الاسرائيلي في موقع كتيبة تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: قصفنا قوات العدو في موقع كتيبة تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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