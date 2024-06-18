محكمة فرنسية قضت بتعليق قرار استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض الأسلحة يوروساتوري

كشف محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية عن "ان القضاء الفرنسي أمر الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، بتعليق منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه". واشار في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى ان "قضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز" ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح".

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